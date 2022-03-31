"Бетис" заинтересован в форварде "Анжера". У "Боруссии" за него требовали 40 миллионов

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"Бетис" заинтересован в форварде "Анжера". У "Боруссии" за него требовали 40 миллионов

Фото: твиттер Али-Чо\Автор неизвестен

18-летний нападающий "Анжера" Мохамед Али-Чо заинтересовал представителей испанского "Бетиса", которые хотят подписать его, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, в январе дортмундская "Боруссия" начала переговоры с игроком, а "Анжер" запросил за его трансфер 40 миллионов евро. За ситуацией тогда также следили "Челси" и "Атлетико".

Отмечается, что в "Бетисе" считают, что смогут серьезно сбить цену, так как соглашение Чо с французским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Представители севильского клуба уже контактировали с окружением футболиста, но официального предложения еще не было.

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