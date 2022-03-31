"Бетис" заинтересован в форварде "Анжера". У "Боруссии" за него требовали 40 миллионов
Фото: твиттер Али-Чо\Автор неизвестен
18-летний нападающий "Анжера" Мохамед Али-Чо заинтересовал представителей испанского "Бетиса", которые хотят подписать его, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, в январе дортмундская "Боруссия" начала переговоры с игроком, а "Анжер" запросил за его трансфер 40 миллионов евро. За ситуацией тогда также следили "Челси" и "Атлетико".
Отмечается, что в "Бетисе" считают, что смогут серьезно сбить цену, так как соглашение Чо с французским клубом рассчитано до лета 2023 года.
Представители севильского клуба уже контактировали с окружением футболиста, но официального предложения еще не было.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14