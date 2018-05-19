"Бетис" завершил чемпионат поражением от "Леганеса"

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"Бетис" завершил чемпионат поражением от "Леганеса"

В заключительном туре Примеры "Леганес" одержал победу над "Бетисом".

"Леганес" – "Бетис" 3:2

Голы: Кэмпбелл, 20 - 0:1, Сиовас, 28 - 1:1, Наранхо, 64 - 2:1, Санабрия, 76 - 2:2, Амрабат, 79 - 3:2

"Леганес": Серантес, Муньос, Рико, Тито, Сиовас, Перес, Гумбау, Брашанац, Рамос (Сальдуа, 62), Наранхо (Амрабат, 74), Герреро.

"Бетис": Лопес Галистео, Бартра, Амат (Рафа Наварро, 69), Дурмиси, Манди, Фабиан Руис (Санчес, 77), Камараса, Герреро, Кэмпбелл, Рубен Кастро, Морон (Санабрия, 69).

Предупреждение: Рико (23).

Удаление: Рико (24). | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
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