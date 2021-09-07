"Бетис" зимой попытается подписать хавбека "Реала"

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"Бетис" зимой попытается подписать хавбека "Реала"Фото: инстаграм Себальоса/Автор неизвестен

Хавбек мадридского "Реала" Дани Себальос может сменить клубную прописку в январе, сообщает Mundo Deportivo. 

По информации источника, "Бетис" предпринимал попытки заполучить полузащитник, но мадридцы отклонили предложение "огурцов".

"Бланкивердес" намерены предпринять еще одну попытку в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Себальос является воспитанником "Бетиса", а в 2017 году за 15 миллионов евро он перешел в "Реал".

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