Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Теги вольфсберглокомотив москватрансферы

Betting Insider: форвард сборной Израиля входит в список интересов "Локомотива"

Нападающий сборной Израиля Шон Вайссман может стать игроком московского "Локомотива", сообщает Betting Insider.

24-летний футболист также играет за "Вольфсберг".

По данным источника, у игрока и хавбека "железнодорожников" Гжегожа Крыховяка общий агент, который может облегчить трансфер Вайссмана в московский клуб. Трансферная стоимость форварда - 2,4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист забил 29 голов и сделал 4 ассиста в 30 матчах за команду

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