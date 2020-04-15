Betting Insider: Хавбек "Крыльев Советов" Зиньковский станет игроком "Зенита"

Хавбек "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в скором времени перейдет в "Зенит". Об этом сообщает Betting Insider.

По информации издания, стороны уже обговорили условия сделки, однако подписание контракта приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболист уже играл в аренде в "Зените-2" в 2016 году.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист участвовал в 20 матчах РПЛ, отметившись 6 ассистами. В "Крылья Советов" футболист перешел в 2019 году.

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