Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов уйдет в аренду в "Сельту". Об этом сообщает Betting Insider.

По данным источника, "железнодорожники" уже одобрили трансфер форварда в испанский клуб. Ожидается, что завтра, 31 января, Смолов пройдет в "Сельте" медосмотр и подпишет контракт.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард участвовал в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

"Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице Примеры.

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