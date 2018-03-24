Бету: "К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира"

Теги криштиану роналдупортугалиябетуегипет

Бету: "К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира"

Вратарь сборной Португалии Бету после волевой победы над Египтом в товарищеском матче отметил игру ведущего форварда национальной команды Криштиану Роналду.

"К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира. Он смог вскрыть игру, и мы добились победы. Два гола Роналду стали кульминацией командой работы. Криштиану делает результат. Это благословение - иметь такого игрока в составе" - цитирует Бету A Bola.

Напомним, что 33-летний Роналду оформил дубль в компенсированное время при счёте 0:1 в пользу "фараонов".

Не пропустите: Наставник сборной Португалии похвалил Роналду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 27 70
2 Бенфика 27 68
3 Спортинг Лиссабон 27 65
4 Брага 27 61
5 Рио Аве 27 40
6 Маритиму 27 39
7 Боавишта 27 36
8 Дешпортиво Чавес 27 36
9 Витория Гимарайнш 27 33
10 Портимоненсе 27 31
11 КД Тондела 27 29
12 Белененсиш 27 29
13 Дешпортиво Авеш 27 25
14 Морейренсе ФК 27 25
15 Пасуш де Феррейра 27 25
16 Витория Сетубал 27 25
17 Фейренсе 27 23
18 Эшторил 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов