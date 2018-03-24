Бету: "К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира"
Вратарь сборной Португалии Бету после волевой победы над Египтом в товарищеском матче отметил игру ведущего форварда национальной команды Криштиану Роналду.
"К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира. Он смог вскрыть игру, и мы добились победы. Два гола Роналду стали кульминацией командой работы. Криштиану делает результат. Это благословение - иметь такого игрока в составе" - цитирует Бету A Bola.
Напомним, что 33-летний Роналду оформил дубль в компенсированное время при счёте 0:1 в пользу "фараонов".
Не пропустите: Наставник сборной Португалии похвалил Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лучшие голы 2018 года, забитые со штрафных ударов
-
Тухель отклонил предложение "Баварии"
-
"Челси" намерен приобрести игрока "Реала"
-
Роббен вернулся в строй
-
Лёв хочет видеть в "Реале" двух игроков "Баварии"
-
Клаудио Браво определился со своим будущим
-
Астори не будет удален из FIFA 18
-
Ройс рискует пропустить матч с "Баварией"
-
Лукас Перес летом вернётся в "Арсенал"
-
Муниру не разрешили выступать за сборную Марокко
-
У Ананидзе подозрение на повреждение крестообразной связки колена
-
Наби Кейта оштрафован на кругленькую сумму
-
"Наполи" готов потратить 20 миллионов евро на замену Рейне
-
"Хетафе" подпишет вратаря "Эвертона"
-
Пасторе: "Думаю, что Неймар не уйдёт из ПСЖ"
-
Швайнштайгер с юмором поприветствовал Ибрагимовича
-
Луис Адриано прокомментировал победу сборной Бразилии над Россией
-
Израиль - Румыния - 1:2, Того - Кот-д'Ивуар - 2:2, Косово - Мадагаскар - 1:0 (обзоры)
-
Бубнов: "Сборная России не готова к Чемпионату Мира"
-
Киммих назвал свою главную цель
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|27
|70
|2
|Бенфика
|27
|68
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|65
|4
|Брага
|27
|61
|5
|Рио Аве
|27
|40
|6
|Маритиму
|27
|39
|7
|Боавишта
|27
|36
|8
|Дешпортиво Чавес
|27
|36
|9
|Витория Гимарайнш
|27
|33
|10
|Портимоненсе
|27
|31
|11
|КД Тондела
|27
|29
|12
|Белененсиш
|27
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|27
|25
|14
|Морейренсе ФК
|27
|25
|15
|Пасуш де Феррейра
|27
|25
|16
|Витория Сетубал
|27
|25
|17
|Фейренсе
|27
|23
|18
|Эшторил
|27
|22