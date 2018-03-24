Бету: "К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира"

Вратарь сборной Португалии Бету после волевой победы над Египтом в товарищеском матче отметил игру ведущего форварда национальной команды Криштиану Роналду.

"К счастью, за сборную Португалии играет лучший футболист мира. Он смог вскрыть игру, и мы добились победы. Два гола Роналду стали кульминацией командой работы. Криштиану делает результат. Это благословение - иметь такого игрока в составе" - цитирует Бету A Bola.

Напомним, что 33-летний Роналду оформил дубль в компенсированное время при счёте 0:1 в пользу "фараонов".

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