"Бэйцзин Гоань" хочет купить двух звёздных бразильцев

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"Бэйцзин Гоань" хочет купить двух звёздных бразильцев

"Бэйцзин Гоань" хочет купить двух звёздных бразильцев, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, в сферу интересов китайского клуба попали вингер ПСЖ Лукас Моура и нападающий "Бенфики" Жонас.

Сколько "Бэйцзин Гоань" готов предложить за этих футболистов, пока неизвестно.

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