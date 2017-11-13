Бэйл, Бензема и Роналду не выходили вместе на поле уже почти семь месяцев

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Бэйл, Бензема и Роналду не выходили вместе на поле уже почти семь месяцевЗвездное атакующее трио мадридского "Реала" в лице Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду не выходило вместе на поле уже почти семь месяцев.

В последний раз ВВС действовали в нападении королевского клуба 23-го апреля текущего года, когда "сливочные" в рамках Ла Лиги уступили на "Сантьяго Бернабеу" каталонской "Барселоны". С тех пор у главного тренера "Реала" Зинедина Зидана из-за различных причин (травмы, дисквалификации и т.д.) было лишь три возможности использовать их одновременно в поединке своей команды, но каждый раз француз оставлял кого-то из своих звездных футболистов на "скамейке" запасных.

Напомним, Зидан определился с заменой для Бэйла. | soccernews.ru

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