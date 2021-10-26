Бэйл близок к возвращению после травмы

Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о восстановлении от травмы валлийского форварда команды Гарета Бэйла перед матчем с "Осасуной" в 11-м туре Ла Лиги.

"Бэйл приступил к индивидуальным тренировкам. Он в хорошей форме.

На следующей неделе, возможно, будет тренироваться в общей группе. Есть вероятность, что Бэйл будет готов к игре с "Райо", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Реалом" и "Осасуной" состоится завтра, 27 октября. Начало встречи запланировано на 22:30 (мск).

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