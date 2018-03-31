Бэйл близок к возвращению в АПЛ
Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что Гарет Бэйл в скором времени покинет "Реал".
"Я убежден, что "Реал" хочет продать Бэйла. Это не его исключительный выбор, он хотел бы остаться.
Кто-то должен его приобрести, но не думаю, что это будет "Тоттенхэм". Ему нет смысла возвращаться, да и для самого клуба это было бы очень дорого. У них нет таких денег.
Возможно, для него имело бы смысл перейти в "Баварию". Было бы глупо не рассмотреть все возможности, но здесь вопрос в политике мюнхенцев. "Бавария" может продать Левандовски, но это не тот клуб, который будет покупать игрока за сотню миллионов. Так что, исходя из этого, я бы сказал, что он вернется в АПЛ", - сказал он.
Читайте: Прошлым летом Коутиньо мог перейти в "Реал" в обмен на Бэйла | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лондонская битва за место в топ-4: "Челси" принимает "Тоттенхэм"
-
Продолжится ли падение "Зенита"? Команда Роберто Манчини гостит в Уфе
-
Прощание с "Олимпом": "Ростов" принимает ЦСКА
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
-
Шедевральный камбэк в Севилье: Месси спасает "Барселону" от поражения
Лента новостей
-
Бердыев: "Результат - закономерный"
-
Погба: "Вопрос о том, почему я не играю, следует задавать Моуринью"
-
"Барселона" рассчитывает продать двух игроков, чтобы заработать средства на трансфер Гризманна
-
Иско определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры
-
Луис Адриано: "Нет ничего удивительного в том, что Фернандо так часто забивает со штрафных"
-
Матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото
-
В матче с нереализованным пенальти и удалением "Урал" и "Рубин" поделили очки
-
"Реал" отказался от приобретения Салаха
-
В "Барселоне" рассчитывают на Бускетса в матче с "Ромой"
-
Бубнов: "У Семака в "Зените" может получиться"
-
За последние десять лет "Реал" забил больше пенальти, нежели любая другая команда из топ-5 европейских лиг
-
Головин: "Давно не побеждали в Ростове"
-
Тиаго Силва сделал заявление по своему будущему
-
Миятович: "Не хотел, чтобы "Реалу" в четвертьфинале достался "Ювентус"
-
"Эспаньол" - "Алавес" - 0:0 (обзор)
-
Мбаппе: "Слухи об уходе Неймара - это пустое сотрясение воздуха"
-
"Эспаньол" и "Алавес" сильнейшего не выявили
-
Моуринью делает выбор между защитниками "Реала" и "Барселоны"
-
Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики
-
Гризманн исключил свой переход в "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|76
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|64
|3
|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|29
|59
|5
|Вильярреал
|29
|47
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Жирона
|30
|44
|8
|Бетис
|29
|43
|9
|Сельта Виго
|30
|40
|10
|Хетафе
|29
|39
|11
|Эйбар
|29
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|13
|Леганес
|29
|36
|14
|Эспаньол
|29
|35
|15
|Реал Сосьедад
|29
|33
|16
|Алавес
|29
|31
|17
|Леванте
|30
|28
|18
|Лас Пальмас
|30
|21
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|29
|20
|20
|Малага
|29
|14