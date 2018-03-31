Бэйл близок к возвращению в АПЛ

Испанский журналист Гильем Балаге заявил, что Гарет Бэйл в скором времени покинет "Реал".

"Я убежден, что "Реал" хочет продать Бэйла. Это не его исключительный выбор, он хотел бы остаться.

Кто-то должен его приобрести, но не думаю, что это будет "Тоттенхэм". Ему нет смысла возвращаться, да и для самого клуба это было бы очень дорого. У них нет таких денег.

Возможно, для него имело бы смысл перейти в "Баварию". Было бы глупо не рассмотреть все возможности, но здесь вопрос в политике мюнхенцев. "Бавария" может продать Левандовски, но это не тот клуб, который будет покупать игрока за сотню миллионов. Так что, исходя из этого, я бы сказал, что он вернется в АПЛ", - сказал он.

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