Бэйл близок к возвращению в строй

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в скором времени сможет вернуться на поле, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний футболист полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра правой ноги.

Из-за указанного повреждения звёздный валлиец пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 3 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара. | http://soccernews.ru