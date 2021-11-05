Бэйл близок к возвращению в строй

Теги реал мадридгарет бэйл

Бэйл близок к возвращению в строй

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в скором времени сможет вернуться на поле, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний футболист полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра правой ноги.

Из-за указанного повреждения звёздный валлиец пропустил около двух месяцев.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 3 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"

Официально: "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов