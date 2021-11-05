Бэйл близок к возвращению в строй
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл в скором времени сможет вернуться на поле, сообщает AS.
По сведениям издания, 32-летний футболист полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра правой ноги.
Из-за указанного повреждения звёздный валлиец пропустил около двух месяцев.
В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 3 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Хайкина отреагировал на слухи об интересе клубов АПЛ
-
Бэйл близок к возвращению в строй
-
Голкипер "Балтики" Бориско рассказал, когда будет играть за сборную России
-
Официально: "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"
-
Юрий Сёмин стал амбассадором “1хСтавка”
-
"Боруссия" нашла замену Холанду в Австрии
-
"Спартак" определился с будущим Рассказова
-
Клопп хочет видеть в "Ливерпуле" Азара
-
Шотландия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Болельщица "Спартака" пробежалась голышом по улице после ничьей с "Лестером"
-
Моуринью недоволен судейством в матче с "Буде-Глимтом"
-
Черышев готов вернуться на поле после длительной паузы
-
Селихов рассказал, благодаря чему отразил пенальти Варди
-
Гол Фегули в ворота "Локомотива" претендует на звание лучшего в 4-м туре группового этапа ЛЕ
-
Два клуба АПЛ поспорят за вратаря сборной России Хайкина
-
1
СМИ узнали реальный диагноз Месси. С его коленом всё в порядке
-
Голкипер "Балтики" Бориско отреагировал на интерес "Спартака"
-
"Аталанта" нашла замену Миранчуку
-
Гисдоль сделал заявление о серьёзной травме Анджорина
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14