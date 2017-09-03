Вингер "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл был близок к умопомрачительному голу в матче квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Австрии.

Звёздный футболист наносил удар через себя примерно с 11 метров, но вратарь австрийцев Хайнц Линднер сумел отбить мяч на угловой.

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