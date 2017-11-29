Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"

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Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих ощущениях от выхода поле после двухмесячного перерыва в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с "Фуэнлабрадой" (2:2).

"Было на самом деле приятно вернуться на поле. А еще лучше – выйти в следующий раунд" , – написал Бэйл в своем твиттере.

В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Бэйл отдал голевой пас первым же касанием в первом матче за два месяца. | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Вы будете смеяться но КПД у Бейла больше в этом сезоне чем у Роналду, который неможет забивать в Ла Лиге)

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