Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своих ощущениях от выхода поле после двухмесячного перерыва в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с "Фуэнлабрадой" (2:2).
"Было на самом деле приятно вернуться на поле. А еще лучше – выйти в следующий раунд" , – написал Бэйл в своем твиттере.
В этом сезоне 28-летний Бэйл провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
Не пропустите: Бэйл отдал голевой пас первым же касанием в первом матче за два месяца. | http://soccernews.ru
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|13
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|Атлетик Бильбао
|13
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|16
|Эспаньол
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|Депортиво Ла-Корунья
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