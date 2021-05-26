Бэйл чаще всех забивал голы в завершившемся сезоне в АПЛ

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Гарет Бэйл чаще всех забивал голы в завершившемся сезоне в чемпионате Англии.

Футболист становился автором забитого мяча каждые 83 минуты. Валлиец забил 11 мячей, суммарно проведя на поле 913 минут.

31-летний Бэйл принадлежит мадридскому "Реалу", а за "Тоттенхэм" выступал на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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