Бэйл дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридгарет бэйлбавария мюнхен

Бэйл дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, валлиец дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет обменять Бэйла на Давида Де Хеа.

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комментарии
fanat1k

Моуру он не нужен, да и Де Хею не отдадут за стеклянного Бэйла

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Зенден

еще один удирает от шампуня)))

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