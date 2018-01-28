Бэйл дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает Tuttomercatoweb, валлиец дал согласие на переход в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет обменять Бэйла на Давида Де Хеа.

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