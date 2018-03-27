Бэйл дал согласие на свой переход в клуб АПЛ

Теги гарет бэйлманчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадрид

Бэйл дал согласие на свой переход в клуб АПЛВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл дал согласие на свой переход в "Манчестер Юнайтед", информирует sport.es.

По сведениям издания, с 28-летним валлийцем контактировал лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Ожидается, что уже в ближайшие несколько недель стороны могут согласовать все условия предстоящей сделки.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 12 мячей и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, Роналдиньо рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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