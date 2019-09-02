Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории "Реала"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл отметился дублем в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (2:2).

Благодаря этому на счету валлийца стало 104 гола в составе королевского клуба. Бэйл догнал бразильца Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории "Реала" и теперь делит с ним седьмое место.

Больше Бэйла за "Реал" из легионеров забивали только: Гонсало Игуаин (121), Уго Санчес (208), Карим Бензема (224), Ференц Пушкаш (241), Альфредо Ди Стефано (308) и Криштиану Роналду (450).

Не пропустите: Зидан: "Бомба в последний день трансферного окна? Всё может случиться". | http://soccernews.ru