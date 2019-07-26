Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл перейдет в "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист согласовал с китайским клубом условия контракта. Его зарплата в Китае составит 22 миллиона евро в год. Сумма трансфера не разглашается.
Форвард принял решение покинуть "Реал", так как на него более не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.
В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за королевский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
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|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32