Бэйл договорился о переходе в китайский клуб

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Бэйл договорился о переходе в китайский клуб

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл перейдет в "Цзянсу Сунин", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист согласовал с китайским клубом условия контракта. Его зарплата в Китае составит 22 миллиона евро в год. Сумма трансфера не разглашается.

Форвард принял решение покинуть "Реал", так как на него более не рассчитывает главный тренер клуба Зинедин Зидан.

В минувшем сезоне 30-летний Бэйл провел за королевский клуб 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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