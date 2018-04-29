Бэйл достиг договоренности по условиям контракта со своим потенциально новым клубом

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл достиг договоренности по условиям личного контракта с лондонским "Тоттенхэмом".

Как информирует испанская пресса, 28-летний игрок "сливочных" готов принять предложение "шпор" и вернуться в АПЛ. Однако за валлийца "Тоттенхэм" не готов платить больше 60 миллионов евро, что полностью не устраивает королевский клуб, который хочет получить за своего футболиста не менее 90 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бэйл не покинет "Реал" летом. | soccernews.ru