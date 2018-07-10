Бэйл готов остаться в "Реале"

Теги реал мадридгарет бэйлкриштиану роналду

Бэйл готов остаться в "Реале"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл готов остаться на "Сантьяго Бернабеу" и продолжить выступления за королевский клуб.

Так, по сведениям AS, 28-летний валлиец не планирует менять команду в текущее межсезонье. Причиной такого решения игрока послужил вероятный уход из стана "сливочных" их главной звезды Криштиану Роналду. Бэйл рассчитывает на то, что в коллективе Хулена Лопетеги ему будет отведена одна из главных ролей.

Напомним, "Реал" готовит предложение по звезде Серии А. | soccernews.ru

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