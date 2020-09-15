Бэйл готов покинуть "Реал"

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Бэйл готов покинуть "Реал"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл передумал оставаться в королевском клубе, сообщает Cadena SER.

По информации источника, звёздный валлиец хочет снова стабильно играть, поэтому согласен на свой уход, в том числе на правах аренды.

Ранее стало известно об интересе к 31-летнему футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

Не пропустите: "Реал" определился с суммой, за которую готов продать Бэйла. | http://soccernews.ru
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