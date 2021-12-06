Бэйл готов вернуться на поле

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл полностью восстановился после травмы, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 32-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе и готов сыграть в ближайших матчах.

Напомним, что на этой неделе "сливочные" сыграют с "Интером" в Лиге Чемпионов и против "Атлетико" в Ла Лиге.

Бэйл не играл за "Реал" с 28 августа. Валлиец два месяца лечился от травмы бедра, а затем у него возникли проблемы с икроножной мышцей.

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