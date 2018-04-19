Бэйл готов вернуться в АПЛ

Теги реал мадридфлорентино пересгарет бэйлтоттенхэмхарри кейн

Бэйл готов вернуться в АПЛВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл готов вернуться в английскую Премьер-Лигу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летний игрок "сливочных" согласился вернуться в лондонский "Тоттенхэм". Согласно планам президента королевского клуба Флорентино Переса, валлиец будет включен в сделку по ведущему форварду "шпор" Харри Кейну.

Напомним, "Реал" нашел замену Каземиро. | soccernews.ru

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