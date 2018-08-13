Бэйл хочет, чтобы "Реал" подписал замену для Бензема

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Бэйл хочет, чтобы "Реал" подписал замену для БенземаВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл хочет, чтобы клуб подписал замену для форварда команды Карима Бензема.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, 29-летний валлиец желает, чтобы атаку "сливочных" до закрытия текущего трансферного окна усилил нападающий "Валенсии" Родриго.

Напомним,  "Реал" нацелился на ведущего хавбека ПСЖ. | soccernews.ru

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