Бэйл хочет остаться в "Реале"

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Бэйл хочет остаться в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пока не собирается уходить из королевского клуба, об этом рассказал агент футболиста Джонатан Барнетт.

"Бэйл хочет остаться. Но я не уверен, что Зидан хочет того же. У Гарета действующий контракт, рассчитанный до 2022 года. Он был и является, по моему мнению, одним из трёх или четырёх лучших игроков мира", - цитирует агента AS.

29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 231 матч, 102 гола и 64 ассиста.

Зарплата звёздного валлийца на "Сантьяго Бернабеу" со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.

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