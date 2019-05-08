Бэйл хочет остаться в "Реале"
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл пока не собирается уходить из королевского клуба, об этом рассказал агент футболиста Джонатан Барнетт.
"Бэйл хочет остаться. Но я не уверен, что Зидан хочет того же. У Гарета действующий контракт, рассчитанный до 2022 года. Он был и является, по моему мнению, одним из трёх или четырёх лучших игроков мира", - цитирует агента AS.
29-летний Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года, в его активе 231 матч, 102 гола и 64 ассиста.
Зарплата звёздного валлийца на "Сантьяго Бернабеу" со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30