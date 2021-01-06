Бэйл хочет получить еще один шанс в "Реале"

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Бэйл хочет получить еще один шанс в "Реале"Форвард "Реала" Гарет Бэйл, играющий на правах аренды в "Тоттенхэме", планирует вернуться в мадридский клуб, сообщает AS.

Как сообщает источник, 31-летний валлиец хочет ближайшим летом отправиться назад в Испанию, чтобы попробовать убедить "королевский клуб" в своей полезности.

Напомним, действующий договор игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.

Однако руководство "сливочных" в любом случае будет пытаться продать форварда. Это вынужденная мера позволит получить недостающие средства на покупку Килиана Мбаппе у ПСЖ.

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