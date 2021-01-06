Бэйл хочет получить еще один шанс в "Реале"
Форвард "Реала" Гарет Бэйл, играющий на правах аренды в "Тоттенхэме", планирует вернуться в мадридский клуб, сообщает AS.
Как сообщает источник, 31-летний валлиец хочет ближайшим летом отправиться назад в Испанию, чтобы попробовать убедить "королевский клуб" в своей полезности.
Напомним, действующий договор игрока с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.
Однако руководство "сливочных" в любом случае будет пытаться продать форварда. Это вынужденная мера позволит получить недостающие средства на покупку Килиана Мбаппе у ПСЖ.
Читать также: "Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14