Бэйл хочет попрощаться с "Сантьяго Бернабеу"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл смирился с тем, что его дни в королевском клубе сочтены, сообщает AS.

По сведениям издания, 29-летний валлиец хочет появится на поле в домашнем матче 38-го тура Примеры против "Бетиса", чтобы попрощаться с "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что футболист пропустил два последних поединка в связи с решением главного тренера команды Зинедина Зидана не включать его в заявку.

Бэйл выступает за "бланкос" с 2013 года, сыграл 231 матч, забил 102 гола и сделал 64 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Матч "Реал" - "Бетис" состоится в воскресенье, 19 мая, в 13:00 по московскому времени.

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