Бэйл хочет завершить клубную карьеру, но продолжить выступать за сборную Уэльса

Теги реал мадридуэльсгарет бэйл

Бэйл хочет завершить клубную карьеру, но продолжить выступать за сборную Уэльса

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл намерен завершить карьеру в клубном футболе, но продолжить играть за национальную команду, сообщает Mirror.

По сведениям источника, Бэйл доиграет за "Реал" до истечения срока контракта летом 2022 года, а затем не будет искать новый клуб. При этом форвард хочет сыграть за сборную Уэльса на чемпионате мира в Катаре, который состоится в конце 2022 года.

В прошлом сезоне 31-летний Бэйл выступал на правах аренды в "Тоттенхэме". Он провел за лондонский клуб 34 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

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