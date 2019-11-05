Бэйл и Хамес не помогут "Реалу" в матче с "Галатасараем"

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Бэйл и Хамес не помогут "Реалу" в матче с "Галатасараем"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал список из 19 футболистов, которые вошли в заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с турецким "Галатасараем".

Матч по разным причинам пропустят полузащитник Хамес Родригес, нападающие Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор.

Заявка королевского клуба выглядит так:

вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе

защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди

полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско

нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс

Матч "Реал" - "Галатасарай" состоится завтра, 6 ноября. Начало встречи в 23:00 мск. 

Напомним, что две недели назад мадридский клуб победил оппонента в Стамбуле со счетом 1:0.

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