Бэйл и Хамес не помогут "Реалу" в матче с "Галатасараем"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал список из 19 футболистов, которые вошли в заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с турецким "Галатасараем".
Матч по разным причинам пропустят полузащитник Хамес Родригес, нападающие Гарет Бэйл и Винисиус Жуниор.
Заявка королевского клуба выглядит так:
вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе
защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди
полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско
нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Родриго Гоэс
Матч "Реал" - "Галатасарай" состоится завтра, 6 ноября. Начало встречи в 23:00 мск.
Напомним, что две недели назад мадридский клуб победил оппонента в Стамбуле со счетом 1:0.
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