Бэйл и Хамес не попали в состав "Реала" на матч с "Брюгге"
Стало известно, кто из игроков мадридского "Реала" заявлен на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге".
Отметим, что встречу пропустят Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Браим Диас, Ферлан Менди, Родриго и Мариано Диас.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Матч "Реал" - "Брюгге" состоится 1 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.
А еще: Уткин заявил, что лидерство ЦСКА в РПЛ ненадолго| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Парма"- "Торино" - 3:2 (видеообзор матча Серии А)
-
"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов)
-
1
Обамеянг забил 7 голов в первых 7 турах АПЛ и повторил рекорд "Арсенала"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ
-
Де Брюйне, возможно, пропустит матч Лиги Чемпионов с загребским "Динамо"
-
Шалимов назначен главным тренером "Ахмата"
-
"Барселона" нацелилась на Пентека
-
Бэйл и Хамес не попали в состав "Реала" на матч с "Брюгге"
-
1
Смоллинг рассказал почему стал веганом
-
Жоау Мариу поделился мнением о чемпионате России
-
Дзюба рассказал, кого бы вызвал на дуэль
-
Шалимов подтвердил, что возглавит "Ахмат"
-
Президент "Ахмата" подтвердил отставку Рахимова
-
СМИ: Рахимов отправлен в отставку, Шалимов завтра возглавит "Ахмат"
-
Рахимов заявил, что хочет покинуть пост главного тренера "Ахмата"
-
3
Дзюба рассказал, какие алкогольные напитки предпочитает
-
"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ
-
Уткин заявил, что лидерство ЦСКА в РПЛ ненадолго
-
1
"Ювентус" вновь выступил с требованием лишить "Интер" чемпионского титула в сезоне-2005/06
-
Тухель сказал, что Мбаппе сможет сыграть в матче с "Галатасараем"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4