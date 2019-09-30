Бэйл и Хамес не попали в состав "Реала" на матч с "Брюгге"

Стало известно, кто из игроков мадридского "Реала" заявлен на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге".

Отметим, что встречу пропустят Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Браим Диас, Ферлан Менди, Родриго и Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч "Реал" - "Брюгге" состоится 1 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.

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