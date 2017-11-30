Бэйл и Карвахаль могут не сыграть с "Атлетиком"

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Бэйл и Карвахаль могут не сыграть с "Атлетиком"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл и защитник Даниэль Карвахаль, возможно, пропустят матч 14-го тура чемпионата Испании против "Атлетика", сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня оба футболиста тренировались по индивидуальной программе в зале. Также отдельно от всех занимались хавбек Марко Асенсио и вратарь Люка Зидан

Матч "Атлетик" - "Реал" состоится 2 декабря.

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