Бэйл и Йович вернулись в общую группу

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Бэйл и Йович вернулись в общую группу

Вингер "Реала" Гарет Бэйл и нападающий Лука Йович снова занимаются в общей группе.

Как сообщает Marca, оба игрока вернулись к тренировкам после желудочной инфекции. Теперь футболисты готовы принять участие в игре против "Леванте", которая состоится 22 февраля в 23:00 (мск).

В этом сезоне Бэйл провел 17 матчей, забил три гола и отдал два ассиста. На счету Йовича два гола и две результативные передачи в 23 играх.

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