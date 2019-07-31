Бэйл играл в гольф во время матча "Реала"

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Бэйл играл в гольф во время матча "Реала"

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл играл в гольф в тот момент, когда клуб играл в полуфинале 1/2 финала Кубка Ауди с "Тоттенхэмом" (0:1), сообщает El Confidencial.

По сведениям издания, футболист провел время в городке Боадилья-дель-Монте в гольф-клубе.

Напомним, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на уходе форварда из клуба. Валлиец был близок к переходу в китайский "Цзянсу Сунин", но президент "Реала" Флорентино Перес в последний момент отменил сделку.

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