Бэйл: "Играю за "Реал" со злобой"

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 Бэйл: "Играю за "Реал" со злобой"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассказал, какие эмоции испытывает, играя за столичную команду.

"Играю со злобой. Но я стараюсь наслаждаться футболом насколько это возможно. В любом случае стараюсь максимально хорошо делать свою работу", - цитирует Бэйла The Independent.

Напомним, что валлиец был близок к уходу из "Реала" прошлым летом, однако в последний момент его переезд в Китай сорвался.

30-летний футболист неплохо начал сезон, однако после матча Лиги Чемпионов с "Брюгге" ситуация вокруг него вновь обострилась.

Дело в том, что главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан без объяснения причин оставил Бэйла вне заявки, что очень не понравилось игроку.

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