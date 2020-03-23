Бэйл использовал клюшку для гольфа в челлендже с туалетной бумагой



Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, вновь показал свою любовь к гольфу, приняв участие в челлендже с туалетной бумагой.

Футболист взял клюшку для гольфа и отправил мячом в рулон туалетной бумаги. Валлиец передал вызов гольфистам Тайгеру Вудсу, Рори Макилрою и Серхио Гарсии.

Напомним, что многие игроки участвуют в челлендже, который называется "Оставайся дома". В данный момент многие футболисты находятся в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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