Бэйл использовал клюшку для гольфа в челлендже с туалетной бумагой
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл, вновь показал свою любовь к гольфу, приняв участие в челлендже с туалетной бумагой.
Футболист взял клюшку для гольфа и отправил мячом в рулон туалетной бумаги. Валлиец передал вызов гольфистам Тайгеру Вудсу, Рори Макилрою и Серхио Гарсии.
Напомним, что многие игроки участвуют в челлендже, который называется "Оставайся дома". В данный момент многие футболисты находятся в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14