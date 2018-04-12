Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего, информирует Cadena SER.
Так, по сведениям источника, его замена во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса", случившаяся по окончанию первого тайма, серьезно пошатнула веру валлийца в то, что он все еще может добиться успеха на "Сантьяго Бернабеу". Игрок, который до вчерашнего вечера заявлял о своей исключительной готовности продолжить выступления за "сливочных", уже начал задумываться о смене клубной прописки.
Напомним, Перес разочарован действиями Бэйла и Наваса в матче с "Ювентусом". | soccernews.ru
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