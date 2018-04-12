Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл испытывает сомнения по поводу своего будущего, информирует Cadena SER.

Так, по сведениям источника, его замена во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса", случившаяся по окончанию первого тайма, серьезно пошатнула веру валлийца в то, что он все еще может добиться успеха на "Сантьяго Бернабеу". Игрок, который до вчерашнего вечера заявлял о своей исключительной готовности продолжить выступления за "сливочных", уже начал задумываться о смене клубной прописки.

Напомним, Перес разочарован действиями Бэйла и Наваса в матче с "Ювентусом". | soccernews.ru