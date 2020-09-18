Бэйл из-за травмы пропустит около четырех недель. Контракт с "Тоттенхэмом" еще не заключен

Форвард "Реала" Гарет Бэйл прибыл в расположение "Тоттенхэма", однако пока не подписал контракт.

По данным Marca, футболист из-за травмы пропустит до 4 недель.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился со "шпорами" о трансфере игрока. Лондонский клуб арендует 31-летнего валлийца до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 20 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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