Бэйл из-за травмы пропустит около четырех недель. Контракт с "Тоттенхэмом" еще не заключен
Форвард "Реала" Гарет Бэйл прибыл в расположение "Тоттенхэма", однако пока не подписал контракт.
По данным Marca, футболист из-за травмы пропустит до 4 недель.
Ранее сообщалось, что "Реал" договорился со "шпорами" о трансфере игрока. Лондонский клуб арендует 31-летнего валлийца до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Бэйл принял участие в 20 матчах, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла| http://soccernews.ru
главное
-
Мусиала - самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории "Баварии"
-
"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"
-
"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ
-
"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта
-
"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов
Лента новостей
-
Селюк: "После 2:7 парочка "Твикс" Гунько-Егоров вряд ли уже сможет работать в футболе"
-
Мусиала - самый молодой автор гола в Бундеслиге в истории "Баварии"
-
"Лион" и "Ним" сыграли вничью в матче Лиги 1
-
Червиченко раскритиковал "Химки" после разгромного поражения в матче с "Краснодаром"
-
Мюллер забил 200-й гол за "Баварию" в официальных матчах
-
Главный тренер "Химок" высказался о разгромном поражении в матче с "Краснодаром"
-
Бэйл из-за травмы пропустит около четырех недель. Контракт с "Тоттенхэмом" еще не заключен
-
"Бавария" начала сезон с разгрома. Забила восемь безответный голов "Шальке"
-
Асенсио взял в "Реале" номер Бэйла
-
Новиков взял на себя ответственность за вылет "Динамо" из Лиги Европы
-
Голкипер "Гамбурга" Поллерсбека стал игроком "Лиона"
-
Хавбек "Краснодара" Классон прокомментировал свой дубль в ворота "Химкам"
-
"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ
-
"МЮ" согласовал с защитником "Порту" Таллесом условия контракта
-
"Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов
-
ПАОК проиграл "Атромитосу" перед матчем ЛЧ с "Краснодаром"
-
Роналду опубликовал фото с наградой лучшему бомбардиру от IFFHS
-
"Балтика" объявила о переходе воспитанника "Зенита" Дмитрия Плетнева
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с Дойлом
-
Хавбек "Локомотива" Куликов оценил результаты команды в нынешнем сезоне
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18