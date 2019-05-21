Бэйл: "Карьера футболиста очень коротка, иногда приходится чем-то жертвовать"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал, какое у него сейчас положение в клубе.

"Когда ты профессиональный спортсмен в команде, ты не выбираешь свое расписание. Мы как роботы. Нам говорят, где нужно быть, когда есть, когда спать. Ты теряешь свою жизнь.

Ты не можешь выбрать, чем тебе можно заняться. Карьера футболиста очень коротка, иногда приходится чем-то жертвовать", - сказал Бэйл в фильме State of Play.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил валлийцу о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

29-летний Бэйл выступает за мадридский клуб с 2013 года. В текущем сезоне он забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах. Контракт футболиста с королевским клубом рассчитан до 2022 года.

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