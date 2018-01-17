Бэйл контактирует с грандом из АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл контактирует с английским "Манчестер Юнайтед" на предмет своего возможного перехода летом следующего года.

Так, по сведениям испанской прессы, агент 28-летнего валлийца Джонатан Барнетт поддерживает связь с "красными дьяволами", обсуждая условия возможного трансфера своего клиента. На такой шаг Бэйл решил пойти ввиду того, что руководство королевского клуба может принять решение о его продаже по окончанию текущего сезона.

Напомним, в итоговом клубном рейтинге 2017-го года "Реал" занял первое место. | soccernews.ru