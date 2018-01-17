Бэйл контактирует с грандом из АПЛ

Теги манчестер юнайтедреал мадридгарет бэйл

Бэйл контактирует с грандом из АПЛВингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл контактирует с английским "Манчестер Юнайтед" на предмет своего возможного перехода летом следующего года.

Так, по сведениям испанской прессы, агент 28-летнего валлийца Джонатан Барнетт поддерживает связь с "красными дьяволами", обсуждая условия возможного трансфера своего клиента. На такой шаг Бэйл решил пойти ввиду того, что руководство королевского клуба может принять решение о его продаже по окончанию текущего сезона.

Напомним, в итоговом клубном рейтинге 2017-го года "Реал" занял первое место. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов