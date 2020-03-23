Бэйл летом может вернуться в "Тоттенхэм"

Теги реал мадридтоттенхэмгарет бэйлтрансферыхарри кейн

Бэйл летом может вернуться в "Тоттенхэм"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл летом может перейти в "Тоттенхэм", передает Mundo Deportivo.

По данным источника, 30-летний футболист станет игроком "шпор" в том случае, если лондонцев покинет нападающий Харри Кейн, на которого нацелились "Реал" и "МЮ".

Ранее сообщалось, что "сливочные" хотят расстаться с Бэйлом этим летом.

Валлиец уже играл за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешел в "Реал" за 101 миллион евро. 

А еще: "Реал" готов летом расторгнуть контракт с Бэйлом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шкриньяр - футболист года в Словакии

Шкриньяр - футболист года в Словакии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов