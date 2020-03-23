Бэйл летом может вернуться в "Тоттенхэм"

Форвард "Реала" Гарет Бэйл летом может перейти в "Тоттенхэм", передает Mundo Deportivo.

По данным источника, 30-летний футболист станет игроком "шпор" в том случае, если лондонцев покинет нападающий Харри Кейн, на которого нацелились "Реал" и "МЮ".

Ранее сообщалось, что "сливочные" хотят расстаться с Бэйлом этим летом.

Валлиец уже играл за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешел в "Реал" за 101 миллион евро.

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