Бэйл: "Летом я имел причины для перехода в "Манчестер Юнайтед"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о своем несостоявшемся переходе в английский "Манчестер Юнайтед".

"Переход в "Манчестер Юнайтед"? Что же, для этого были причины. Но я думаю, что главное, когда оглядываешься на свою карьеру, - это количество выигранных трофеев. В конце концов, это, наверное, самое главное", - цитирует 28-летнего футболиста Daily Mail.

Напомним, Бэйл не исключил возможности празднования гола в ворота "Тоттенхэма". | soccernews.ru