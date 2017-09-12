Бэйл: "Летом я имел причины для перехода в "Манчестер Юнайтед"

Теги гарет бэйлманчестер юнайтедреал мадрид

Бэйл: "Летом я имел причины для перехода в "Манчестер Юнайтед"Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл высказался о своем несостоявшемся переходе в английский "Манчестер Юнайтед".

"Переход в "Манчестер Юнайтед"? Что же, для этого были причины. Но я думаю, что главное, когда оглядываешься на свою карьеру, - это количество выигранных трофеев. В конце концов, это, наверное, самое главное", - цитирует 28-летнего футболиста Daily Mail.

Напомним, Бэйл не исключил возможности празднования гола в ворота "Тоттенхэма". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Ньюкасл Юнайтед 4 6
11 Арсенал Лондон 4 6
12 Сток Сити 4 5
13 Саутгемптон 4 5
14 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
15 Суонси Сити 4 4
16 Эвертон 4 4
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов