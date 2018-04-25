Бэйл: "Левандовски мог бы преуспеть в "Реале"

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл прокомментировал слухи, которые связывают его клуб с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски.

"У Левандовски есть талант и качества, чтобы преуспеть в "Реале". Он - один из лучших нападающих в мире, и он является гарантом того, что "Бавария" и его сборная могут забить много мячей", - цитирует 28-летнего валлийца Sport Dild.

Напомним, Левандовски забил "Реалу" в Лиге Чемпионов больше голов, чем любой другой команде. | soccernews.ru