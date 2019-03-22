Бэйл - лучший футболист года в Уэльсе по версии игроков-профессионалов

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Бэйл - лучший футболист года в Уэльсе по версии игроков-профессионалов

Нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла признали лучшим игроком 2018 года в Уэльсе. 

Бэйл стал лучшим по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

В прошлом сезоне форвард в составе "Реала" стал обладателем Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за королевский клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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