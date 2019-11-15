Бэйл: "Мне комфортнее играть в сборной Уэльса"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что лучше себя чувствует играя за сборную Уэльса.

"Мне комфортнее играть в сборной Уэльса. Это как играть с друзьями в парке на выходных. В сборной у меня возможность поговорить на родном языке. Однако это не влияет на то, что я делаю на поле", - приводит слова Бэйла AS.

Напомним, что 30-летний валлиец был вызван в сборную, однако он уже на протяжении месяца не играл за "Реал" из-за загадочной травмы, информацию о которой запрещено распространять.

В текущем сезоне на счету Бэйла два забитых мяча и два ассиста в 7 матчах.

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