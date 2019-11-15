Бэйл: "Мне комфортнее играть в сборной Уэльса"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл рассказал, что лучше себя чувствует играя за сборную Уэльса.
"Мне комфортнее играть в сборной Уэльса. Это как играть с друзьями в парке на выходных. В сборной у меня возможность поговорить на родном языке. Однако это не влияет на то, что я делаю на поле", - приводит слова Бэйла AS.
Напомним, что 30-летний валлиец был вызван в сборную, однако он уже на протяжении месяца не играл за "Реал" из-за загадочной травмы, информацию о которой запрещено распространять.
В текущем сезоне на счету Бэйла два забитых мяча и два ассиста в 7 матчах.
Читайте также: Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи
-
В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
-
Конов сообщил о смене главы судейского комитета РФС
-
Головин пропустит матч против сборной Бельгии
-
"Атлетико" нацелился на Ракитича
Лента новостей
-
В РФС прокомментировали скандал с новой формой сборной России
-
Экс-игрок "МЮ" рассказал, как ван Нистелрой довел Роналду до слез
-
Бэйл: "Мне комфортнее играть в сборной Уэльса"
-
РФС готов продлить контракт с Черчесовым
-
Один из лучших испанских нападающих современности! Вспоминаем основные этапы карьеры Давида Вильи
-
Нойер и тер Штеген получат игровое время в ближайших матчах сборной Германии
-
Испанские телеканалы отказываются транслировать матчи за суперкубок
-
CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении ФФП
-
Вилков отстранен от судейства в РПЛ
-
Черчесов выбрал голкипера на матч с Бельгией
-
В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета
-
Гвардиола: "Однажды я буду тренировать сборную"
-
Конов сообщил о смене главы судейского комитета РФС
-
Дзюба: "Азар всегда опасен на футбольном поле"
-
"Барселона" рассматривала возможность приглашения Анри на пост тренера команды
-
Черчесов: "С Акинфеевым о возвращении в сборную России не общался"
-
Головин пропустит матч против сборной Бельгии
-
У Роналду на 3 хет-трика в карьере больше, чем у Месси
-
"Атлетико" нацелился на Ракитича
-
"Наполи" может снизить стоимость Кулибали
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6