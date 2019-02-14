Бэйл может быть наказан за оскорбительный жест после гола в ворота "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридбарселонагарет бэйл

Бэйл может быть наказан за оскорбительный жест после гола в ворота "Атлетико"Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отпраздновал гол в ворота "Атлетико" странным жестом, из-за чего может быть дисквалифицирован более, чем на 1 матч. Об этом сообщает AS.

Матч между мадридцами прошел 9 февраля. Бейл отметился голом на 74-й минуте и отпраздновал жестом "по локоть". Жест был адресован, скорее всего, фанатам "Атлетико". Ла Лига изучает поведение игрока.

Ближайший матч "Сливочных" состоится 17 февраля против "Жироны" в рамках чемпионата Испании.

"Реал" занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 баллов.

А еще: Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"| http://soccernews.ru

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