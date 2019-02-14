Бэйл может быть наказан за оскорбительный жест после гола в ворота "Атлетико"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл отпраздновал гол в ворота "Атлетико" странным жестом, из-за чего может быть дисквалифицирован более, чем на 1 матч. Об этом сообщает AS.
Матч между мадридцами прошел 9 февраля. Бейл отметился голом на 74-й минуте и отпраздновал жестом "по локоть". Жест был адресован, скорее всего, фанатам "Атлетико". Ла Лига изучает поведение игрока.
Ближайший матч "Сливочных" состоится 17 февраля против "Жироны" в рамках чемпионата Испании.
"Реал" занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 баллов.
А еще: Бейл ярко высказался об уходе Зидана из "Реала"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18