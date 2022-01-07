Бэйл может летом завершить карьеру, но при одном условии

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассматривает вариант с уходом из профессионального футбола по окончании нынешнего сезона.

У 32-летнего футболиста в июне истекает контракт со "сливочными", и, возможно, он не будет искать себе новый клуб.

По информации The Athletic, окончательное решение звёздного валлийца будет зависеть от попадания его сборной на ЧМ-2022.

Если Уэльс выйдет на чемпионат мира через стыки, то Бэйл найдёт команду, чтобы держать себя в форме как минимум до мундиаля.

В противном случае британец может повесить бутсы на гвоздь уже ближайшим летом, поскольку потребности в деньгах он не чувствует.

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