Бэйл может летом завершить карьеру, но при одном условии
Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл рассматривает вариант с уходом из профессионального футбола по окончании нынешнего сезона.
У 32-летнего футболиста в июне истекает контракт со "сливочными", и, возможно, он не будет искать себе новый клуб.
По информации The Athletic, окончательное решение звёздного валлийца будет зависеть от попадания его сборной на ЧМ-2022.
Если Уэльс выйдет на чемпионат мира через стыки, то Бэйл найдёт команду, чтобы держать себя в форме как минимум до мундиаля.
В противном случае британец может повесить бутсы на гвоздь уже ближайшим летом, поскольку потребности в деньгах он не чувствует.
Не пропустите: Бэйл может вернуться в "Саутгемптон". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"
-
Стала известна зарплата Медины в ЦСКА
-
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
-
Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"
-
Мбаппе - самый влиятельный человек во французском футболе по версии L'Equipe, Месси - третий
Лента новостей
-
Хосе Бордалас поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Тренер "Гранады" высказался о "Барселоне" перед очным матчем
-
"Сельта" подписала игрока сборной Мексики
-
Миранчук не хочет в "Дженоа"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен совершать трансферы зимой
-
Бенжамена Менди выпустили из тюрьмы под залог
-
Кержаков лично убеждает Жиркова перейти в "Нижний Новгород"
-
"Вест Хэм" продлил контракт с ямайским форвардом
-
Месси снова тренировался отдельно от команды
-
Бэйл может летом завершить карьеру, но при одном условии
-
Зайнутдинова нашли в Казахстане
-
Три футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса
-
"Краснодар" подтвердил трансфер Алонсо
-
Все детали перехода Коутиньо из "Барселоны" в "Астон Виллу"
-
"Атлетико" надолго теряет Гризманна
-
Стала известна зарплата Медины в ЦСКА
-
1
Левандовски, Месси и Салах поспорят за звание лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА
-
Махрез тайно женился на 23-летней модели
-
ЦСКА сделал предложение хавбеку "Лилля"
-
Президент "Реала" Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14