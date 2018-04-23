Бэйл может перейти в стан конкурента "Реала" из Ла Лиги

Теги атлетико мадридреал мадридгарет бэйл

Бэйл может перейти в стан конкурента "Реала" из Ла ЛигиНа вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла появился новый претендент, информирует испанская пресса.

Сообщается, что интерес к 28-летнему игроку "сливочных" проявил другой столичный клуб - "Атлетико". На приобретение валлийца "матрасники" намерены использовать 100 миллионов евро, которые клуб получит с вероятного трансфера своего форварда Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону". На "Ванда Метрополитано" рассчитывают, что такой вариант продолжения карьеры вполне может заинтересовать Бэйла, который хорошо обустроил свою личную жизнь в Мадриде.

Напомним, вчера "Атлетико" не смог обыграть "Бетис". | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
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