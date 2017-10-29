Бэйл может продолжить карьеру в Англии

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Бэйл может продолжить карьеру в Англии

Форвард "Реала" Гарет Бэйл летом может перебраться в АПЛ, сообщает Futnsoccer.

По информации ресурса, в услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от идеи приобретения Бэйла.

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3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
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13 Сток Сити 10 11
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