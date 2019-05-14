Бэйл может продолжить карьеру в китайском клубе с зарплатой в 30 миллионов евро в год

Форвард "Реала" Гарет Бэйл этим летом может перейти в китайский клуб, пишут испанские СМИ.

По данным источника, в 29 летнем валлийце заинтересован клуб из Китая, который готов заплатить за трансфер игрока 120 миллионов евро. Бэйлу в свою очередь пообещали оклад в размере 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что "Реал" не рассчитывает на нападающего в следующем сезоне.

В Бэйле также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.

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