Бэйл может продолжить карьеру в китайском клубе с зарплатой в 30 миллионов евро в год
Форвард "Реала" Гарет Бэйл этим летом может перейти в китайский клуб, пишут испанские СМИ.
По данным источника, в 29 летнем валлийце заинтересован клуб из Китая, который готов заплатить за трансфер игрока 120 миллионов евро. Бэйлу в свою очередь пообещали оклад в размере 30 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что "Реал" не рассчитывает на нападающего в следующем сезоне.
В Бэйле также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Его зарплата со всевозможными бонусами составляет 27 миллионов евро за сезон.
А еще: "Реал" ждет от Неймара действий для перехода в клуб| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бэйл может продолжить карьеру в китайском клубе с зарплатой в 30 миллионов евро в год
-
Агент Икарди: "Я устала повторять, что он остается в "Интере"
-
Спаллетти - о встречи с "Кьево": "В этом матче я увидел зрелость, ясные головы"
-
"Ливерпуль" снова интересуется игроком "Лиона" Фекиром
-
Стало известно, кто возглавил немецкий клуб "Кельн"
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-10 самых дорогих форвардов в категории U-23. Часть 1
-
Главные новости дня: 13 мая
-
Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
-
Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на полгода
-
ПСЖ готов заплатить более 200 миллионов евро за трех игроков "Реала"
-
"Реал" и "Барселона" поборются за хавбека "Аякса"
-
"Интер" - "Кьево" - 2:0 (видеообзор)
-
"Астон Вилла" может заплатить почти 30 миллионов евро за форварда "Челси"
-
"Реал" ждет от Неймара действий для перехода в клуб
-
"Болонья" - "Парма" - 4:1 (видеообзор)
-
Каррера может возглавить клуб из Ирана
-
"Интер" обыграл "Кьево" и вышел на третье место в Серии А (видео голов)
-
"Барселона" вновь хочет купить Ди Марию
-
Гвардиола назван свое любимое чемпионство
-
Орлов: "Зенит" ожидает Кокорина. Он может выйти по УДО"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16